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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعترف بإسقاط عدد من المسيرات الإيرانية

سوناك
سوناك

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن طائرات بريطانية أسقطت عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران على إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وشاركت كل من فرنسا وأمريكا كذلك في إسقاط المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران.

 

يأتي ذلك فيما أكد  وزير الخارجية الإيراني محسن عبداللهيان أن هجوم إسرائيل على قنصلية إيران يعد أمرا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


اضاف الوزير بأنه "لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية لكن لن نتردد بالدفاع عن مصالحنا أمام أي اعتداء.. كما أننا تحلينا بضبط النفس لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ".
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن بريطانيا وفرنسا عرقلتا صدور بيان عن مجلس الأمن يدين العدوان على قنصليتنا.

 

وتابع عبداللهيان أن عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن العدوان على قنصليتنا شجع نتنياهو على خرق القوانين.

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