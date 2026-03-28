البحرين .. السيطرة على حريق اندلع في إحدى منشآت المملكة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية نجاح الدفاع المدني بالمملكة في السيطرة على الحريق الذي اندلع بإحدى المنشآت والتي استهدفها العدوان الإيراني على البلاد.

ومنذ قليل أفادت وكالة أنباء رويترز بإندلاع حريق في مجمع مصفاة بابكو للنفط في الرفاع بالبحرين.

ومجمع مصفاة بابكو للنفط في البحرين (سترة) هو أقدم مصفاة في الخليج العربي، تديره شركة بابكو إنرجيز المملوكة لحكومة البحرين. تبلغ طاقتها التكريرية الحالية 267,000 برميل يومياً، مع مشروعات لتحديثها وزيادة القدرة الإنتاجية.

وتعرضت المصفاة لهجوم في مارس 2026 مما أدى لإعلان حالة القوة القاهرة

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار نظرًا لوجود خطر.

وقالت الداخلية البحرينية : نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة، حفاظًا على السلامة العامة.



وقالت الوزارة في بيانها " وسوف نوافيكم لاحقًا بمزيد من الإرشادات بما يحفظ أمن وسلامة الجميع.