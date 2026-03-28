أمريكا وإسرائيل ينفذان غارة جوية على جامعة في طهران

أفادت وكالة مهر الإيرانية بتنفيذ أمريكا وإسرائيل غارة جوية استهدف بها جامعة في العاصمة طهران.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق أنه هاجم مصنعًا فريدًا من نوعه في إيران كان يُستخدم لإنتاج المواد الأولية اللازمة لعملية تخصيب اليورانيوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم، مصنعًا يقع في يزد وسط إيران لاستخلاص اليورانيوم من الخامات.

وأشار جيش الاحتلال أن هذا المصنع هو الوحيد من نوعه في إيران حيث تخضع المواد الخام المستخرجة من باطن الأرض لعمليات معالجة ميكانيكية وكيميائية تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا كمواد أولية في عملية تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن "هذا المسار يعتبر من أهم المراحل في برنامج الأسلحة النووية الذي يسعى النظام الإيراني إلى تطويره إذ يشكّل بداية سلسلة القيمة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وقد استهدفت الغارات البنى التحتية المركزية التي تُستخدم في عمليات الإنتاج الفريدة في الموقع".

وقال إن اليورانيوم المخصب يعد مكوّنًا أساسيًا وحاسمًا في عمليات تطوير الأسلحة النووية كما أن استهداف هذا الموقع يجرد من قدرة النظام الإيراني على الحصول على المواد الخام اللازمة لهذه العمليات، ويعمّق الضربة التي لحقت ببرنامجه النووي.