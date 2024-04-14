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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. الدماطي: هدفنا تنظيم مباريات تليق بمكانة النادي الأهلي

صدى البلد

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي، على الترحيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومسئولي الاتحاد الإفريقي خلال كلمته بحفل افتتاح البطولة الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وأكد الدماطي أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريصًا على وضع كافة الإمكانات لتنظيم نسخة ناجحة من البطولة تليق بمكانة الأهلي، بعد العودة لاستضافة البطولة من جديد.

وأشار إلى أن اللجان العاملة بالبطولة بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، من أجل توفير الأجواء اللازمة لكل الفرق المتنافسة، متمنيًا التوفيق للجميع وأن تخرج البطولة بصورة مشرفة.

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