قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

**قائمة ريال مدريد:**

**حراسة المرمى:** لونين – كيبا – فران.

**خط الدفاع:** كارفاخال – ميليتاو – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجير – ميندي.

**خط الوسط:** بيلينجهام – كروس – مودريتش – فالفيردي – تشواميني – سيبايوس – أردا جولر.

**خط الهجوم:** فينيسيوس – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

**غيابات ريال مدريد خلال مواجهة مانشستر سيتي:**

تواجد أوريلين تشواميني في القائمة رغم إيقافه بسبب التراكم في الإنذارات، بينما غاب ديفيد ألابا وتيبو كورتوا بسبب الإصابة.