تحلم أغلب الفتيات بشعر ناعم وطويل وكثيف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر بكثافة وتجنب ظهور الفراغات، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

عوامل تساعد الشعر على النمو بكثافة وتجنبك ظهور الفراغات

النظام الغذائي الصحي: تأكل الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر مثل البروتينات، الحديد، فيتامين سي وزيت السمك. قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة والمكونات الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية في نظامك الغذائي.

العناية الجيدة بالشعر: قم بغسل الشعر بشكل منتظم واستخدم منتجات العناية بالشعر المناسبة لنوع شعرك. تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية والتصفيف الحراري المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر.

تجنب التوتر والضغط النفسي: الضغط النفسي المفرط والتوتر يمكن أن يؤثران على صحة الشعر ونموه. حاول الحفاظ على نمط حياة صحي، وممارسة التمارين الرياضية، والتأمل، وتخفيف الضغوط وإدارة التوتر.

تجنب التصفيف القاسي: قم بتجنب التصفيف القاسي للشعر مثل الشد الشديد والتسريحات الضيقة. استخدم مشط وفرشاة للشعر ذات أسنان وفروة مرنة لتجنب تلف الشعر.

تقليل استخدام المنتجات الكيميائية: قد تؤدي المنتجات الكيميائية مثل صبغات الشعر والمواد التسريح والمستحضرات إلى تلف الشعر. حاول تقليل استخدامها أو استخدم المنتجات الطبيعية والعضوية بدلاً منها.

تدليك فروة الرأس: قم بتدليك فروة الرأس بلطف بواسطة أطراف أصابعك لمدة بضع دقائق يوميًا. هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية إلى فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

الحصول على قصات الشعر المنتظمة: قص الشعر بانتظام يمكن أن يساهم في إزالة الشعر المتضرر وتقليل ظهور الفراغات. قم بزيارة صالون الشعر لتقص الشعر بانتظام والحفاظ على شعر صحي.

تذكر أن نمو الشعر هو عملية طبيعية وتحتاج إلى صبر، قد يستغرق بعض الوقت قبل رؤية النتائج المرجوة، إذا كنت تعاني من فقدان شعر مفرط، فمن المستحسن أن تستشير طبيب الأمراض الجلدية للحصول على تقييم شامل ونصائح مخصصة لحالتك.