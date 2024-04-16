ننشر جدول امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى مدارس المحافظة.



وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني في كافة المدارس.



وأكدت سماح إبراهيم وكيل الوزارة علي استعداد مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لاستقبال امتحانات الترم الثاني خلال الأيام المقبلة وتوجيهات المديرية لإجراء الامتحانات بكافة المراحل والنوعيات التعليمية في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



كما أكدت وكيل الوزارة بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.



كما وجهت بضرورة الانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.



ووجهت بمواجهة حالات الغش في جميع لجان امتحانات الإدارات التعليمية وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية.

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