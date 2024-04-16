العلاج الحر بالدقهلية تنذر 10 مستشفيات خاصة لاستكمال مستلزمات الطوارئ

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ان إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قامت بتكثيف حملاتها على المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على نحو 32 مستشفى خاص للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة.

و أضاف مكين أنه جرى إنذار 10 مستشفيات على مستوى المحافظة باستكمال مستلزمات الطوارئ مشددا على تواجد كافة الاطقم الطبية على مدار الساعة .

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