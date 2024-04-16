أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ان إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قامت بتكثيف حملاتها على المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك .
وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على نحو 32 مستشفى خاص للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة.
و أضاف مكين أنه جرى إنذار 10 مستشفيات على مستوى المحافظة باستكمال مستلزمات الطوارئ مشددا على تواجد كافة الاطقم الطبية على مدار الساعة .
العلاج الحر بالدقهلية تنذر 10 مستشفيات خاصة لاستكمال مستلزمات الطوارئ
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ان إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة قامت بتكثيف حملاتها على المنشآت الطبية الخاصة خلال عيد الفطر المبارك .