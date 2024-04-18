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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزارة الحج والعمرة تكمل استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى لمنتدى العمرة والزيارة

صدى البلد

تكمل وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى من منتدى العمرة والزيارة، والمقرر إقامته في المدينة المنورة، يوم الإثنين المقبل في الثاني والعشرين من أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة؛ في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات؛ حيث سيستعرض المنتدى الخدمات التي تقدمها المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ويأتي منتدى العمرة والزيارة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، لتمكين أكبر عدد من المعتمرين والزوار لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والحصول على أفضل تجربة عمرة وزيارة في هذا الإطار. يُقام المنتدى بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص مثل شركات ووكالات السفر والعمرة والسياحة، والمشغلين والمبتكرين من مقدمي خدمات التأمين والرعاية الصحية والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن شركات التقنية والاتصالات والبناء والتطوير العقاري والتموين والإعاشة، علاوة على مشاركةالمؤسسات المالية وشركات التأمين.

ومن المُقرر أن يتناول المنتدى المُقبل، الفرص الواعدة في قطاع العمرة والزيارة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، فيما سيتم التركيز على نوعية المشاريع والخدمات والمنتجات التي من شأنها تلبية الطلب وإحداث نقلة في تجربة ضيف الرحمن، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، الساعية إلى تسخير كافة الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

ويُعد المنتدى وفعالياته المصاحبة فرصة لمقدمي الخدماتومسؤوليالشركاتالمختلفة للتعرف على الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للقيام بواجب وشرف خدمة ضيوف الرحمن، واستعراض قدرات قطاع الأعمال والإبتكارفي دعم أعمالالمنظومة باستحداث طيف واسع من الخدمات والأعمال والمشاريع التي تتوافق مع الهدف من إقامة المنتدى.

كما سيستعرض المشاركون في الجلسات العامة وورش العمل المصاحبة لمنتدى العمرة والزيارة خبراتهم، فيما تهدف القطاعات والشركات المشاركة في المعرض إلى عرض تجاربهم وخدماتهم ومنتجاتهم المُبتكرة.

وستعلن وزارة الحج والعمرة خلال المنتدى؛ عن فرص جديدة ونطاقات مستحدثة، حيث سيتم توقيع عدد من الشراكات والإتفاقيات؛ لتجويد الخدمة وتيسير رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمواقع الإسلامية والتاريخية والأثرية والإثرائية.

يذكر أن منتدى العمرة والزيارة هو منصة جديدة تسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفاتبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، عبر خلق رحلة إيمانية وتجربة استضافة بمعايير عالمية، وتخليد الذكرى في أذهان وقلوب ضيوف الرحمن من أصقاع العالم، ويجمع المنتدى بين صُناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف القطاعات المتعلقة بالعمرة والزيارة، بالإضافة إلى حضور ومشاركة أبرز المؤسسات والهيئات والشركات الفاعلة من داخل المملكة وخارجها. 

وللراغبين في حضور المنتدى والتعرف على جدول أعمال المنتدى والفعاليات المصاحبة زيارة الموقع الإلكتروني: umrah-ziyarah.com

 

 

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