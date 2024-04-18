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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيمتش : هدفي للبايرن ميونخ في أرسنال الأهم بمسيرتي الكروية

صدى البلد

في مباراة مهمة ضد فريق أرسنال في إطار دوري أبطال أوروبا، قاد يوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونيخ فريقه للفوز بتسجيل هدفٍ حاسمٍ في الدقيقة 63 من المباراة.

 وقد وصف كيميتش هذا الهدف بأنه الأهم في مسيرته الكروية، معبرًا عن فخره بتسجيله أمام جماهير فريقه. وبهذا الفوز، نجح بايرن ميونيخ في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 يستعد الفريق البافاري الآن لمواجهة فريق ريال مدريد في المرحلة المقبلة من البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب في ألمانيا يوم 30 أبريل، بينما تجرى مباراة الإياب في مدريد يوم 7 مايو.

أبطال أوروبا الفريق البافاري بايرن ميونيخ دوري ابطال أوروبا أرسنال

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