كيمتش : هدفي للبايرن ميونخ في أرسنال الأهم بمسيرتي الكروية

في مباراة مهمة ضد فريق أرسنال في إطار دوري أبطال أوروبا، قاد يوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونيخ فريقه للفوز بتسجيل هدفٍ حاسمٍ في الدقيقة 63 من المباراة.

وقد وصف كيميتش هذا الهدف بأنه الأهم في مسيرته الكروية، معبرًا عن فخره بتسجيله أمام جماهير فريقه. وبهذا الفوز، نجح بايرن ميونيخ في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يستعد الفريق البافاري الآن لمواجهة فريق ريال مدريد في المرحلة المقبلة من البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب في ألمانيا يوم 30 أبريل، بينما تجرى مباراة الإياب في مدريد يوم 7 مايو.