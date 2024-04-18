10 جنيهات للطماطم.. شعبة الخضر والفاكهة تبشر بانخفاض الأسعار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن انخفاض الأسعار للخضروات أو الفاكهة متوقف على آليات العرض والطلب، مشيرا إلي أن الأسعار قد انخفضت بشكل ملحوظ".

وأضاف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن سعر البصل وصل من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، والبطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، والطماطم سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو.

وتابع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، : "عندنا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وده أكيد هيساعد في خفض أسعارها"، لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويجعل هناك شفافية ويزيد من وعي المواطن".