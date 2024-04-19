أخبار التكنولوجيا.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها بمواصفات فائقة وسر تعطل فيسبوك وواتساب المستمر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها من أجهزة التلفزيون، التي تأتي ضمن العلامة التجارية "ريدمي"، مع إمكانات ممتاز تستهدف عشاق الألعاب مقابل سعر منافس.

حاسب محمولا جديدا من فئة كروم بوك أطلقته شركة آيسر، وهو إضافة جديدة إلى تشكيلة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن سلسلة الهواتف الرائدة Pura 70 التي تركز على التصوير الفوتوغرافي، وتضم المجموعة 4 موديلات، هي: Pura 70، وPura 70 Pro، وPura 70 Pro+، وPura 70 Ultra.

كشفت شركة هواوي Huawei، عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة، التي حصلت على تقنيات تجعلها منافسة قوية في عالم أجهزة أندرويد.

تحتوي منصة يوتيوب على كم لا حصر له من المحتوى والمعلومات والتعليقات، إلا أن منصة اليوتيوب قد أعلنت عن ميزة جديدة تساعد على التفاعل معها بطريقة غير مسبوقة وهي ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطلق عليها اسم “ اسأل Ask" والتي تتيح للمشاهدين القيام بكتابة عدة أسئلة تتعلق بالمقاطع التي يشاهدونها، والحصول على عدة إجابات على الفور.

تعرضت التطبيقات المملوكة لشركة "ميتا" Meta، مؤخرا لعطل كبير في الهند وأجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تلقي موقع DownDetector أكثر من 18 ألف شكوي عن انقطاع الخدمة بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب وجود مشكلات في خدمتي واتساب وماسنجر أيضا.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A1i 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.