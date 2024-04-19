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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها بمواصفات فائقة وسر تعطل فيسبوك وواتساب المستمر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاومي تزلزل الأسواق.. أجهزة تلفزيون رخيصة بإمكانات تناسب الألعاب

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها من أجهزة التلفزيون، التي تأتي ضمن العلامة التجارية "ريدمي"، مع إمكانات ممتاز تستهدف عشاق الألعاب مقابل سعر منافس.

 

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

حاسب محمولا جديدا من فئة كروم بوك أطلقته شركة آيسر، وهو إضافة جديدة إلى تشكيلة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز للبيع في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

 

يقهر سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها بمواصفات فائقة

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن سلسلة الهواتف الرائدة Pura 70 التي تركز على التصوير الفوتوغرافي، وتضم المجموعة 4 موديلات، هي: Pura 70، وPura 70 Pro، وPura 70 Pro+، وPura 70 Ultra.

 

هاتف يسحق الجميع.. موبايل مميز من Huawei يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

كشفت شركة هواوي Huawei، عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة، التي حصلت على تقنيات تجعلها منافسة قوية في عالم أجهزة أندرويد.

 

يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة للرد على أسالتك فورا.. ما القصة؟

تحتوي منصة يوتيوب على كم لا حصر له من المحتوى والمعلومات والتعليقات، إلا أن منصة اليوتيوب قد أعلنت عن ميزة جديدة  تساعد على التفاعل معها بطريقة غير مسبوقة وهي ميزة جديدة  تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطلق عليها اسم “ اسأل Ask" والتي تتيح للمشاهدين القيام بكتابة عدة أسئلة تتعلق بالمقاطع التي يشاهدونها، والحصول على عدة إجابات على الفور.

 

لسه التقيل جاى.. خبير يكشف السر وراء تعطل فيسبوك وواتساب المستمر

 

تعرضت التطبيقات المملوكة لشركة "ميتا" Meta، مؤخرا لعطل كبير في الهند وأجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تلقي موقع DownDetector أكثر من 18 ألف شكوي عن انقطاع الخدمة بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب وجود مشكلات في خدمتي واتساب وماسنجر أيضا.

 

 

للغلابة وبس.. أرخص موبايلات أوبو Oppo بمواصفات ممتازة

 

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A1i 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

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