يوتيوب تعلن عن ميزة جديدة للرد على أسئلتك فورا.. ما القصة؟

تحتوي منصة يوتيوب على كم لا حصر له من المحتوى والمعلومات والتعليقات، إلا أن منصة اليوتيوب قد أعلنت عن ميزة جديدة تساعد على التفاعل معها بطريقة غير مسبوقة وهي ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطلق عليها اسم “ اسأل Ask" والتي تتيح للمشاهدين القيام بكتابة عدة أسئلة تتعلق بالمقاطع التي يشاهدونها، والحصول على عدة إجابات على الفور.

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ميزة جديدة من يوتيوب تعمل بالذكاء الاصطناعي

على الجانب الآخر وفقا لموقع"indianexpress "، تتوفر تلك الميزة في الوقت الحالي لعدد محدود من المشتركين في خدمة يوتيوب المميزة وذلك على التطبيق المخصص لهواتف أندرويد، وذلك بهدف مساعدة المشاهدين على الاستفادة من عدد أكبر من المقاطع التي يشاهدونها.

وبمجرد توفر الميزة، سيرى المستخدمون زر “اسأل Ask” أسفل المقاطع المؤهلة لتفعيل تلك الميزة وسيعمل الذكاء الاصطناعي على القيام بمعالجة طلبات المستخدمين ومحاولة تقديم إجابات منطقية وسريعة دون إيقاف تشغيل الفيديو.

وستتوفر الميزة الجديدة في البداية لمقاطع الفيديو المقدمة باللغة الإنجليزية، ومن المقرر أن تشمل لاحقا المزيد من اللغات.

وأعلنت من جانبها منصة يوتيوب أن تلك الميزة ستصبح متاحة بشكل تجريبي حتى مطلع مايو المقبل، ثم إطلاقها على نطاق واسع.