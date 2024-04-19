إصابة 3 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بسوهاج

أصيب 3 عمال باشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة 3 عُمال باشتباه ما بعد الارتجاج إثر انقلاب سيارة ربع نقل بهم بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو 'احمد ع.ع.ع' 39 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الايسر مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن ذلك إصابة مستقلي السيارة كلاً من: المدعو 'محمد م.ع.ق' 30 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالعين اليمني، والمدعو 'السيد ا.ا.ح' 65 سنة، عامل، والمدعو 'محمد ج.ع.ع' 20 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة مركز جهينة.

وأفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.