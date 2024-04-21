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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: «أبو العينين» أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد إسرائيل.. خبر عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء من داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: الصناعة أولوية لنا

عرض الإعلامي أحمد موسى، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظتي بورسعيد ودمياط وزيارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات.

 

رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: نصدر لـ 10 دول.. وننافس المنتجات الأوروبية

كشف إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه، اليوم السبت 20 أبريل 2024.

 

لميس الحديدي عن الضربة الإسرائيلية لإيران: لعبة "بلاي ستيشن" لرد الاعتبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الضربة الإسرائيلية المحدودة التي وجهتها لإيران رداً على ضربة إيرانية  محدودة قائلة:" كله محدود وكأنها لعبة بلايستيشن لرد إعتبار كل طرف منهما".

 

بالأمم المتحدة.. أحمد موسى: «أبو العينين» أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي ضد إسرائيل|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ترأس وفد برلمان دول البحر الأبيض المتوسط في نيويورك، وعقد أبو العينين لقاءات مهمة مع مسئولين أمميين وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

لا تخفيف أحمال في هذه الفترة.. خبر عاجل من الحكومة بشأن انقطاع الكهرباء

كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

 

«الأرضية وحشة وتصوير موبايل»|تعليق ناري من تامر أمين بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي..فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي أمام مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "الحمد لله جدًا جدًا جدًا".

 

الغرف التجارية عن خفض أسعار السلع: الحمد لله اللي طلع بينزل.. فيديو

علق علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار السلع، قائلا: "الحمد لله اللي طلع بينزل".

 

مصر وتركيا تؤكدان أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن القبول به

قال عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكتبه، وتناول معه الأوضاع  في فلسطين وفي غزة بشكل خاص في هذا اللقاء، بالإضافة إلى تناول موضوع التعاون والعلاقات الثنائية والمجلس الاستراتيجي عالي المستوى ومجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين تركيا ومصر، كما تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الإقليمية.

 

بـ 8 جنيه | شعبة المخابز تقترح بيع العيش بالكيلو .. فيديو

اقترح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بيع الخبز بالكيلو، قائلا:" هذه الرؤية طرحناها من فترة طويلة ".

أحمد موسى أبو العينين الصناعة غزة اخبار التوك شو

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