مصر وتركيا يؤكدان أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن القبول به

قال عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكتبه، وتناول معه الأوضاع في فلسطين وفي غزة بشكل خاص في هذا اللقاء، بالإضافة إلى تناول موضوع التعاون والعلاقات الثنائية والمجلس الاستراتيجي عالي المستوى ومجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين تركيا ومصر، كما تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الإقليمية.

وأضاف أحمد، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية المصري ونظيره التركي كانا قد أكدا على أن القضية الفلسطينية وكذلك موضوع تهجير الفلسطينيين هو خط أحمر لا يمكن القبول به وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية الموجودة في قطاع غزة.

وأوضح، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن الدورين والبلدين تركيا ومصر مصالحهما لا تتقاطع فحسب وإنما تتكاملان حاليًا، وبذلك يضع نقطة أساسية في موضوع أن التعاون بين تركيا ومصر يتقدم بخطى متسارعة جدًا ربما نشهد خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة حسب ما يقول خبراء أتراك في أن هذا التعاون قد يتطور إلى شراكة وتعاون مُجدٍ ونافع في حل قضايا المنطقة وحل الأزمات في فلسطين وصولًا إلى التوترات الموجودة في المنطقة وإنهاء الحروب.