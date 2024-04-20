رئيس الوزراء من داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: الصناعة أولوية لنا

عرض الإعلامي أحمد موسى، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظتي بورسعيد ودمياط وزيارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحد مصانع الإطارات المتخصصة في إنتاج إطارات السارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، بمحافظة بورسعيد.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يقوم بزيارة لأكبر مصانع المنطقة الصناعية في بورسعيد، الخاص بصناعة إطارات السيارات، متابعا: المصنع كان مختصا بإنتاج إطارات متعددة.

وأضاف مصطفى مدبولي:" إنتاج الإطارات من مقاس 12 لـ 14 بدأ في مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات"، مضيفا:" الصناعة أولوية بالنسبة لنا في الفترة المقبلة وأجهزة الدولة تعي أن استدامة النمو تبدأ من خلال التركيز على الصناعات".

وأشار مدبولي إلى أننا نشهد اليوم التشغيل التجريبي لأول مقاسات من إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات، مضيفا: "المصنع بحلول شهر أكتوبر 2024 سيكون قادرا على تحقيق حجم إنتاج يغطي أكثر من 25 من الإنتاج المحلي".