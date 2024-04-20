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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: 70% مكون محلي .. والأسعار أقل من المستورد بـ 40%

صدى البلد

كشف  إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه اليوم.

 

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وقال إبراهيم جودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استعدنا تصنيع إطارات السيارات الملاكي محليا ورئيس الوزراء قام بافتتاح خطين انتاج داخل مصنعنا ".

 

وأضاف إبراهيم جودة:" نقوم بتصنيع مقاسات 12 و 13 و 14 و 15 للسيارات الملاكي وقريبا سوف ندخل خطوط إنتاج لمقاسات إطارات أكبر ".

وتابع إبراهيم جودة:" المكون المحلي في مصنع إطارات السيارات 70 % ونسعى لبناء مصنع مصري لإنتاج الكاوتش كي ينافس الماركات العالمية ".

وأكمل إبراهيم جودة:" سعر الإطارات الخاصة بنا أقل من المستورد بـ 40% ، وحصلنا على كافة الشهادات العالمية التي تؤهل الإطارات للتصدير ".

مصنع إطارات الكاوتش اطارات السيارات اخبار التوك شو

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