رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: 70% مكون محلي .. والأسعار أقل من المستورد بـ 40%

كشف إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه اليوم.

وقال إبراهيم جودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استعدنا تصنيع إطارات السيارات الملاكي محليا ورئيس الوزراء قام بافتتاح خطين انتاج داخل مصنعنا ".

وأضاف إبراهيم جودة:" نقوم بتصنيع مقاسات 12 و 13 و 14 و 15 للسيارات الملاكي وقريبا سوف ندخل خطوط إنتاج لمقاسات إطارات أكبر ".

وتابع إبراهيم جودة:" المكون المحلي في مصنع إطارات السيارات 70 % ونسعى لبناء مصنع مصري لإنتاج الكاوتش كي ينافس الماركات العالمية ".

وأكمل إبراهيم جودة:" سعر الإطارات الخاصة بنا أقل من المستورد بـ 40% ، وحصلنا على كافة الشهادات العالمية التي تؤهل الإطارات للتصدير ".