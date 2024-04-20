شاهد| إنتاج أول كاوتش مصري للسيارات الملاكي

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم احد مصانع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، بمحافظة بورسعيد .

وينشر صدي البلد فيديو لاول "كاوتش" سيارات ملاكي مصري يتم انتاجه في مصنع مصري .

ومن المقرر ان ينتقل مدبولي وعدد من الوزراء الي محافظة دمياط لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ومنها مشروع التوسع في ميناء دمياط.

كما يتفقد مدبولي مدينة دمياط الجديدة ومدينة راس البر و مدينة دمياط وتاتي الزيارة في اطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.