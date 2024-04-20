رئيس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات: نصدر لـ 10 دول.. وننافس المنتجات الأوروبية

كشف إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، تفاصيل جولة رئيس الوزراء في مصنعه، اليوم السبت 20 أبريل 2024.

وقال إبراهيم جودة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقوم بالتصدير لـ 10 دول في الوقت الحالي ".

وأضاف إبراهيم جودة:" ننتتج 15 ألف إطار سيارة شهريا وفي نهاية عام 2025 من الممكن ان نصل لإنتاج 300 ألف إطار سيارة شهريا ".

وتابع إبراهيم جودة: "ننتج إطارات تنافس الإطارات الأوروبية، وبسعر منافس، وأقل من الإطارات المستوردة".

ولفت إبراهيم جودة إلى أن جميع العاملين في مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات، مصريين.