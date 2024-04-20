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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن الضربة الإسرائيلية لإيران: لعبة "بلاي ستيشن" لرد الاعتبار

لميس الحديدى
لميس الحديدى

علقت الاعلامية لميس الحديدي على الضربة الاسرائيلية المحدودة التي وجهتها لإيران رداً على ضربة إيرانية  محدودة قائلة:" كله محدود وكأنها لعبة بلايستيشن لرد إعتبار كل طرف منهما".

وواصلت  لميس عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه  على شاشة ON :" كل هذا يحدث بينما  القضية الاهم والمستمرة وهي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مع استمرار تساقط الشهداء الذي زاد عن 34 ألف شهيد.

صفقة اسلحة

وتابعت لميس الحديدى: الكونجرس الامريكي وافق اليوم على صفقة جديدة للاسلحة لاسرائيل مع رفض واشنطن عبر إستخدام "الفيتو" كقبول فلسطين كدولة في الامم المتحدة".

الضربة الإسرائيلية الإعلامية لميس الحديدي العدوان الإسرائيلي الكونجرس الكونجرس الأمريكي الفيتو

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