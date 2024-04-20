لميس الحديدي عن الضربة الإسرائيلية لإيران: لعبة "بلاي ستيشن" لرد الاعتبار

علقت الاعلامية لميس الحديدي على الضربة الاسرائيلية المحدودة التي وجهتها لإيران رداً على ضربة إيرانية محدودة قائلة:" كله محدود وكأنها لعبة بلايستيشن لرد إعتبار كل طرف منهما".

وواصلت لميس عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :" كل هذا يحدث بينما القضية الاهم والمستمرة وهي العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مع استمرار تساقط الشهداء الذي زاد عن 34 ألف شهيد.

صفقة اسلحة

وتابعت لميس الحديدى: الكونجرس الامريكي وافق اليوم على صفقة جديدة للاسلحة لاسرائيل مع رفض واشنطن عبر إستخدام "الفيتو" كقبول فلسطين كدولة في الامم المتحدة".