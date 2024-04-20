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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الأرضية وحشة وتصوير موبايل»|تعليق ناري من تامر أمين بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي..فيديو

تامر أمين
تامر أمين

علّق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي أمام مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "الحمد لله جدًا جدًا جدًا".

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وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أنا كنت حاطط إيدي علي قلبي من هذه المبارة لأكثر من سبب، ومنها أن المباراة تأتي في أعقاب الهزيمة من الزمالك".

 

وأشار: "فريق مازيمبي فريق تقيل ومدعم بلاعبين ممتازين، ورئيس النادي ملياردير وبيصرف على النادي صرف محصلش"، موضحًا: "أرضية الملعب وحشه جدًا وسيئة والتصوير تصوير موبايل".

 

وأشاد الإعلامي تامر أمين، بحارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، قائلا :"البطل الصغير اكتشاف هذه المرحلة كنز هذه المرحلة.. شوبير أسد ابن أسد".

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