«الأرضية وحشة وتصوير موبايل»|تعليق ناري من تامر أمين بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي..فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي أمام مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "الحمد لله جدًا جدًا جدًا".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أنا كنت حاطط إيدي علي قلبي من هذه المبارة لأكثر من سبب، ومنها أن المباراة تأتي في أعقاب الهزيمة من الزمالك".

وأشار: "فريق مازيمبي فريق تقيل ومدعم بلاعبين ممتازين، ورئيس النادي ملياردير وبيصرف على النادي صرف محصلش"، موضحًا: "أرضية الملعب وحشه جدًا وسيئة والتصوير تصوير موبايل".

وأشاد الإعلامي تامر أمين، بحارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، قائلا :"البطل الصغير اكتشاف هذه المرحلة كنز هذه المرحلة.. شوبير أسد ابن أسد".