«رجال يد الأهلي» يفوز على سكيكدة ويتصدر مجموعته ببطولة كأس الكؤوس

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في الجزائر.

أقيمت المباراة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، وقدم الفريق أداءً قويًّا منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 17-8، قبل أن يفوز في نهاية المباراة بنتيجة 30-19.

وتصدر الفريق ترتيب المجموعة مستفيدًا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره اليوم على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19.