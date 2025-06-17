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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عودة إذاعة المصحف المعلم للشيخ محمود خليل الحصري عبر إذاعة القرآن الكريم

الشخ محمود خليل الحصري
الشخ محمود خليل الحصري
عبد الرحمن محمد

أعلن الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، عن بدء إذاعة المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري ابتداءً من الغد، بعد انقطاع دام لسنوات. 

وأوضح دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإذاعة ستبث المصحف المعلم يوميًا في تمام الساعة 9:50 صباحًا، وذلك استجابةً لطلبات مستمعيها.

يُذكر أن إذاعة القرآن الكريم توقفت عن بث المصحف المعلم منذ فترة طويلة، ولكن مع تزايد الطلبات من الجمهور، تم اتخاذ قرار بإعادته للبث مرة أخرى.

من جانب آخر، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن القرآن الكريم يعد من أعظم القضايا التي تستحق الاهتمام، خاصة في ظل التحديات المعاصرة. 

وأشار إلى أهمية الحفاظ على القرآن الكريم من خلال حفظه وتلاوته وتدبره وفهمه.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 61 لتأسيس إذاعة القرآن الكريم، شدد الدكتور عياد على دور القرآن الكريم في تحقيق التوازن والاعتدال في حياة البشر، حيث جاء ليهدي الناس إلى الطريق المستقيم بعيدًا عن الإفراط أو التفريط. 

وأكد أن الإسلام يحدد غاية الحياة، داعيًا إلى الاعتدال بين متطلبات الروح والجسد، وهو ما عبَّر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} \[القصص: 77].
 

الإذاعي إسماعيل دويدار إذاعة القرآن الكريم المصحف المعلم الشيخ محمود خليل الحصري

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