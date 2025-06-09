إعلان أسماء الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجيزة الأزهرية

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة الجيزة الأزهرية عن أسماء الفائزين في اختبارات التصفية المؤهلة للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2024/2025م، والتي تشمل جميع المسارات: المعاهد الأزهرية، مكاتب التحفيظ، والأروقة الأزهرية.

وتقدم الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام الإدارة المركزية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ مجدي الشريف، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بخالص التهنئة لجميع الفائزين، مشيدين بالإقبال الكبير على المسابقة هذا العام، وداعين لهم بمزيدٍ من التوفيق والسداد في رحاب القرآن الكريم.

وتهيب إدارة شؤون القرآن الكريم بأولياء الأمور بضرورة التوجه إلى مقر الإدارة التعليمية التابعة للطالب الناجح بعد إجازة العيد مباشرة لتقديم المستندات المطلوبة لصرف المكافآت المستحقة، والتي تشمل:

1. صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، مدوّن عليها اسم المتسابق والمعهد التابع له.

2. في حالة كون الطالب من أحد مكاتب التحفيظ، يجب تدوين اسم الطالب واسم صاحب المكتب على بطاقة ولي الأمر، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المكتب أيضًا.

وأكدت إدارة المنطقة، أنه لن يتم صرف أي مكافآت دون تقديم هذه المستندات، لذا يُرجى الإسراع في استكمال الإجراءات لضمان تكريم الفائزين بالشكل اللائق.

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