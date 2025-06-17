في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.. اللغة الأجنبية الثانية ترسم البسمة على وجوه الطلاب بالمحافظات

رسمت اللغة الأجنبية الثانية البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2025.

جنوب سيناء

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

وأكدت الطالبة ملك عبد الواحد، أن أسئلة الامتحانات جاءت سهلة ومباشرة، ومناسبة لجميع المستويات.

وأضافت الطالبة منة الله محمود، أن الأسئلة جاءت من المقرر، ومناسبة للوقت.

بينما أكد الطالب محمد إبراهيم، أن الأسئلة كانت تتضمن بعض النقاط التي تقيس مستوى الطلاب المتفوقين، لكنها كانت في المجمل مناسبة لكافة المستويات.

وأكد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن لجان الامتحانات كانت تسودها أجواء هادئة، وتسير في انتظام ولم يجري رصد أي مخلفات داخل اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي شكاوى.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.

ويوجد مركزان رئيسيان لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".

الاسكندرية

أدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والذي انطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، داخل المدارس واللجان على مستوى الجمهورية.

وأعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن سعادتهم بمستوى الامتحان، والذي يعقد لأول مرة كمادة غير مضافة للمجموع.

وقال أحد الطلاب بمدرسة أمينة السعيد بالمنتزه شرقي المدينة إن امتحان مادة اللغة الفرنسية كان سهلًا، حيث إنه تمكن من الإجابة على الأسئلة خلال نصف ساعة فقط من زمن الامتحان.

وأضاف آخر أن امتحان الإيطالي كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 من أجل أداء امتحان أول المواد المضافة للمجموع، وذلك بأداء امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد المقبل 22 يونيو.



اسوان

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طمأنه خلالها على إنتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للجان وإنتظام العمل بها دون أى معوقات ، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر.

وقام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم ، والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور محمود بدوى مدير المديرية.

فيما قدم الوزير شكره لمحافظ أسوان لمتابعته الميدانية للجان الإمتحانية على مستوى المحافظة ، وأعطى إسماعيل كمال توجيهاته بضرورة إستمرار مسئولى المحليات بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية .



وأشاد المحافظ بالإجراءات التأمينية التى إتخذتها التربية والتعليم بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين نقل كراسات الأسئلة والإجابة للطلاب ، ووصولها فى أمان تام إلى مقار اللجان ، والحفاظ على عدم التسريب ، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الغش ، وحصول الطالب على حقه بشفافية كاملة ، ويتم تحقيق التكاتف بين الجميع من أجل إخراج وإنجاح موسم الإمتحانات لهذا العام بصورة جيدة ومتميزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس .

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لإستعراض أسلوب وآلية تنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية حيث يأتى ذلك فى ظل تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.