بـ 8 جنيه | شعبة المخابز تقترح بيع العيش بالكيلو .. فيديو

اقترح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بيع الخبز بالكيلو، قائلا:" هذه الرؤية طرحناها من فترة طويلة ".

وقال غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يمكن ان يتم بيع الخبز بالكيلو مع الحفاظ على الوحدة، فعلى سبيل المثال يكون كيلو الخبز وزن 100 جرام به 10 أرغفة ".

وأضاف " لو سعر رغيف الخبز 80 قرش وتم بيعه بالكيلو والكيلو به 10 أرغفة يكون سعر كيلو الخبز 8 جنيه".

وفي سياق متصل، قال غراب ، :" سيتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة المخفضة بداية من الغد".

واستكمل " تم الاستقرار على المواصفات والأسعار كي تكون في متناول المستهلك وهذا القرار يتم تطبيقه في كافة أنحاء الجمهورية ".