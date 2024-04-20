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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 8 جنيه | شعبة المخابز تقترح بيع العيش بالكيلو .. فيديو

صدى البلد

اقترح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بيع الخبز بالكيلو، قائلا:" هذه الرؤية طرحناها من فترة طويلة ".

 

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وقال غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يمكن ان يتم بيع الخبز بالكيلو مع الحفاظ على الوحدة، فعلى سبيل المثال يكون كيلو الخبز وزن 100 جرام به 10 أرغفة ".

 

وأضاف " لو سعر رغيف الخبز 80 قرش وتم بيعه بالكيلو والكيلو به 10 أرغفة يكون سعر كيلو الخبز 8 جنيه".

وفي سياق متصل، قال غراب ، :"  سيتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة المخفضة بداية من الغد".

واستكمل " تم الاستقرار على المواصفات والأسعار كي تكون في متناول المستهلك وهذا القرار يتم تطبيقه في كافة أنحاء الجمهورية ".

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