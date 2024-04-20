بداية من نص جنيه .. مفاجأة سارة عن أسعار الخبز السياحي

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه تم عقد اجتماعات مع الحكومة وأصحاب المخابز وتم الاستقرار على الأسعار الجديدة المخفضة لـ الخبز السياحي.

وقال غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة المخفضة بداية من الغد".

وتابع "رغيف الخبز 80 جرام سيكون بـ 1.5 جنيه ، والرغيف 40 جرام 0.75 قرشا، والرغيف 25 جرام بـ 50 قرشا".

واستكمل " تم الاستقرار على المواصفات والأسعار كي تكون في متناول المستهلك وهذا القرار يتم تطبيقه في كافة أنحاء الجمهورية ".

ولفت عبد الله غراب :" سيتم متابعة تنفيذ قرار خفض أسعار الخبز السياحي بالأسواق "،مضيفا:" الأجهزة الرقابية سوف تتابع تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي ".