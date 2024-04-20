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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يُوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي.. وأعمال توسعة للممشى بدمياط

صدى البلد

عقب تفقُده مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة "دمياط"، فور وصوله إلى محافظة دمياط، توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط الذي يُعد قيد الإنشاء حاليًا، وذلك ضمن جولته المُوسَعة بالمحافظة اليوم، السبت، لمتابعة عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة يُعد من أكبر وأهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط على الإطلاق، لافتةً إلى أنه تم هدم المبنى القديم الذي كان صادرًا بشأنه قرارات إزالة لخطورته وتهالُك أجزاءٍ كبيرة منه، لتبدأ أعمال تنفيذ المبنى الجديد في يناير 2022 بخطة زمنية مدتها 42 شهرًا.

وذكرت محافظ دمياط أن المشروع لم يتضمن إنشاء المبنى فحسب، وإنما هو مشروع متكامل للمنطقة بأكملها، مؤكدة في هذا السياق أنه إضافةً إلى ما يتضمنه المبنى من تجهيز وتطوير للمراكز والخدمات، يتم تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل ورصف الطرق الممتدة للمشروع، علاوة على إنشاء منطقة خضراء وساحة لانتظار السيارات.

فيما قدمت المهندسة ريم عبد اللطيف، مدير المشروعات بمحافظة دمياط، شرحًا مُفصلًا حول مبنى المحافظة أكدت من خلاله أن المبنى يقع على مساحة 3070 م2، ويتكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة.

وأضافت، في هذا الصدد، أن المبنى يتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات مُحددة ليصبح مبنى أخضر ذكيًا يُراعي مختلف المعايير الصديقة للبيئة والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل بإداراته المختلفة.

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقُّد بعض أجزاء المبنى الرئيسة، ومنها "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، الذي تم افتتاحه وتشغيله في نوفمبر 2023 بعد تجهيزه بالكامل، وذلك بحضور مندوبي الجهات المعنية والمسئولين عن التشغيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من قِبل العميد سعيد حلمي، مدير قطاع الأزمات في محافظة دمياط، حول الأنشطة اليومية للمركز بصدد التعامُل مع الحالات الطارئة.

كما شهد "مدبولي" محاكاة لبعض المواقف التي يتم التعامل معها.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي المسئولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي، في ضوء ما تم التوافُق عليه من تخفيضات من قِبل الشعبة العامة للمخابز لإنتاج الخبز السياحي، والإفادة بنتائج تلك المتابعة بشكلٍ دوري.

كما تفقَّد "مدبولي" المكان المُخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في إطار مبنى ديوان عام المحافظة أيضًا، والذي يُعد قيد التشطيب والتجهيز ومن المُقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري.

ثم توجَّه رئيس الوزراء لتفقُّد النصب التذكاري للجندي المجهول الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2023، بعد أعمال إحلاله وتجديده والمنطقة المحيطة به.

وفي ختام زيارته لمبنى المحافظة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقُّد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة، وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء. 

ووجَه "مدبولي" بدراسة توسعة الممشى السياحي بحيث يكون مُتنفسًا لأهالي دمياط.

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