فريق كامل.. غيابات مؤثرة للزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك تحديا كبيرا خلال مواجهته فريق دريمز الغاني في دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بسبب الغيابات حيث يفقد الزمالك فريقا كاملا مكونا من 11 لاعبا.

قائمة الإصابات التي ستؤثر على تشكيلة الزمالك في مباراته ضد دريمز الغاني:

1. أحمد مصطفى زيزو

2. يوسف أوباما

3. عبد الله السعيد

4. ناصر ماهر

5. سيف فاروق جعفر

6. محمود حمدي الونش

7. محمد عبد الشافي

8. أحمد فتوح

9. عمر جابر

10. محمود علاء

11. محمد أشرف روقا

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ويتوقع أن يعتمد دريمز على خطة دفاعية والتحولات الهجومية السريعة لخطف الهدف الثمين.



ويعتمد فريق دريمز علي جون أنتوي، الذي يحمل خبرات اللعب في الدوري المصري ومن المتوقع أن يكون عنصراً مهماً لفريقه في المباراة.