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برلمان

رئيس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة

صدى البلد

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة  القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.

في بداية اللقاء، رحب المستشار " عبد الرازق  " بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموزا وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو  الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

وشدد  "عبد الرازق"  على حرص مجلس الشيوخ على  مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن و إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.

واقترح "عبد الرازق" تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة  في نشر  ودعم الثقافة القانونية  والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.

من جانبه  أشاد  المستشار الدكتور خالد القاضي  بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات. كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

و أضاف  "القاضي"  أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية  في التعريف بثقافة القانون  ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.

وشدد "القاضي" على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

وحضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة،  النائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.

وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس  المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء ، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب  عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المجلس الأعلى للثقافة خالد القاضي الشيوخ حقوق الإنسان

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