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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم لحل أزمة مدرسي الحصة

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن معلمي الحصة يعانون من ظلم شديد ، خاصة وأن هناك عدد منهم يعملون منذ ٤ سنوات كمتطوعين وبدون أجر  ، بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ، مؤكدة أنه للأسف يتم تعيين مدرسين لم يخدموا البلد وليسوا على رأس العمل ولم يعانوا فى عملهم منذ ٤ سنوات مثل معلمي الحصة.

و طالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحل أزمة معلمي الحصة ، خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم ، فى ظل حصولهم على أجر موسمى خلال أشهر الدراسة فقط وهى شهر فى الترم الأول وشهر فى الترم الثانى.

وأوضحت أنه ليس من المعقول أن يحصل معلمي الحصة على راتب لمدة شهرين فقط خلال العام الدراسي كله، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة النظر لمعلمي الحصة بعين الرحمة والرأفة وتعيينهم أسوة بالمعلمين السابقين ، خاصة وأن هناك عدد من معلمي الحصة حاصلون على ماجستير ودكتوراه وليس لديهم الفرصة لكى يتقدموا فى مسابقة ال٣٠ ألف معلم وغيرها من المسابقات.

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