مجدي عاشور: يجوز الجمع بين صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الجمع في النية بين صيام الستة من شوال وأيام القضاء من رمضان جائز.

وأضاف عاشور، في لقائه ببرنامج "طاقة نور" على فضائية "سي بي سي"، أن هناك قاعدة فقهية تقول "الأجر على قدر المشقة" فمن صام الستة من شوال في أيام بمفردها ثم صام أيام القضاء فقد حظي بالأجر الأكبر، لأنه قد تكلف مشقة أكبر ولهذا يزيد أجره.

وأشار إلى أنه يجوز الجمع في النية في صيام هذه الأيام سواء الستة من شوال وأيام القضاء، بتطبيق قاعدة الإدراج أو التداخل في النية، أي يدرج الصغير في الكبير فتدخل نية السنة في نية الفرض، ويحصل المسلم على الأجر للاثنين معا.

وذكر مجدي عاشور، أنه يفضل ومن باب الأولى أن يفرد صيام الستة من شوال وأيام القضاء، فيكون الأجر أكبر لحصول المشقة، لئلا يتساوى بين النوعين، ولكن في النهاية سيسقط القضاء على من جمع في النية.

وأكد أن النافلة لا تقوم مقام الفرض حتى لو كثرت النوافل، فالفرض متعلق برقبة المسلم إذا قصر فيه، أما النافلة فلا تعلق برقبته، فعلى المسلم أن ينفذ الفرض أولا ثم يكثر من النوافل.