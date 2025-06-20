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شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تضع على رأس أولوياتها صقل شخصيات طلابها وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل وصناع التغيير في مجتمعاتهم.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، التزام الجامعة بالتطوير المستمر لبرامجها الأكاديمية ومناهجها التعليمية، لضمان تخريج كوادر مؤهلة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية.

وأكد الدكتور محمد ضياء، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة عربية وأجنبية، التقديم في البرامج الخاصة “الكريديت” بمختلف كليات الجامعة.


وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن هناك شروط لقبول هؤلاء الطلاب في البرامج الخاصة بالجامعة وهي أن يكون الطالب مستوفي شروط مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي حيث لا يمكن قبول الطلاب بصورة مباشرة، ولكن يجب ترشيح الطالب من مكتب التنسيق إلى الكلية الراغب فيها أو كلية مناظرة في جامعة أخرى، ثم التقديم في تنسيق البرامج الخاصة.

وأكد على الإلتزام بتحقيق رؤية الجامعة «كجامعة رائدة تعليميًا، بحثيًا، ومعرفياً؛ ذات ميزة تنافسية وتصنيف عالمى»، بالإضافة إلى السعى الدؤوب لتحقيق رسالة الجامعة «بالارتقاء بالمنظومة الجامعية وفق معايير الجودة والتميز العالمية في مجتمع المعرفة، لتكون الجامعة صرحاً تعليمياً وبحثياً وثقافياً قادراً على الابتكار والتنافس لإنتاج مخرجات تلبي احتياجات المجتمع التنموية، وتساهم بفاعلية في حل مشاكله، وتحقق تطلعاته المستقبلية، بما يمكن الجامعة من أن تتبوأ ترتيباً متقدماً في التصنيف العالمي».

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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