الناس بتستثمر في السيارات.. أبو المجد: حان الوقت كل واحد يرجع لشغلته|فيديو

قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالي وقت مهم جدا، حان الوقت الدكتور يرجع دكتور و المهندس يرجع مهندس و المحامي يرجع محامي وبتاع العربيات يرجع يبيع عربيات.



وأوضح "أبو المجد" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن في الفترة الاخيرة شاهدنا لأول مرة المستهلك التاجر شاهدناه في الدولار و في الذهب وشاهدنا المستهلك التاجر بقوة في السيارات، مضيفا أن: "الناس النهارده بتستثمر في السيارات، بيروح يحجز عربيات من التوكيل او بيشتريها من السوق ويخزن العربية واتنين وثلاثة وأربعة ، وانا شاهدت ده يمكن اتكلمت عنه في حلقات كثيرة جدا".



وأضافنائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن المستهلك التاجر ولا بيدفع ضرائب ولا مشغل موظفين ولا عمالة ولا كهرباء ولا اي حاجة، ده راجل النهاردة بيتهرب من كل حاجة في الإلتزامات المالية اللي بيتحملها التاجر اللي بيشتغل شغلانة شريفة جدا".