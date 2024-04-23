تعليق قوي من وفاء عامر على أزمتها مع ريم البارودي وتكشف تفاصيل خلافهما

علقت الفنانة وفاء عامر على خلافها مع النجمة ريم البارودي، حسبما صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني بانقطاع التواصل بينهما لمدة عام وشهرين بسبب عدم وقوفها معها في أزمتها الأخيرة.

وقالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"ريم أختي الصغيرة واتربت في بيتي وأنا بحبها جدا ومش زعلانة منها لأني عارفة إنها اتجرجرت في الكلام وريم دخلت معايا حجر الكعبة الشريفة بس منزلناش الصور دي على الانستجرام".



وأشارت وفاء عامر، إلى أن ريم البارودي كان تمسك يدها أثناء أدائهما فريضة العمرة، وحديثها عن خلافهما في أحد البرامج من قبل ريم كان دون قصدها، معقبة: "أنا مسامحة ومش قصدها وأنا واثقه من ده".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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