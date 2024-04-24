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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

أحمد السقا وأحمد
أحمد السقا وأحمد فهمى فى فيلم عصابة المكس

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للجمهور، ومنها ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر.

وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

ويعد فيلم “عصابة المكس” هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيفي شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

وقال فهمي: "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة المكس"، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".

فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
فيلم عصابة المكس
احمد السقا احمد فهمي النجم أحمد السقا فيلم عصابة المكس الفنان احمد فهمى

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