عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بـ3 مراكز بالمنيا

رصف ورفع كفاءة الطرق
رصف ورفع كفاءة الطرق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية (2024).

وشدد ط على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

 

مستشفيات جامعة المنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابي غزة.. شاهد

توريد 12213 طناً من محصول القمح لشون وصوامع المنيا

 

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع" بن خصيب "بحى شمال المدينة، وشارع "التنظيم والإدارة" بحى جنوب المدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم بدء أعمال وضع الطبقة السطحية من الشارعين مع مراعاة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، مؤكداً على تغيير البلدورات المتهالكة بجديدة للحفاظ على جمال عروس الصعيد، وتفقد أماكن وضع المطبات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والطرق والكبارى .

وفى مركز ملوى ، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بشارع "على بن أبى طالب" بحى شمال2 بطول 630 مترا بمتوسط عرض 7 أمتار، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع " أبوزيد التونى "بطول 120 متراً بمتوسط 7 أمتار، إلى جانب تفرعات شارع "الحلاجة" بطول 500 متر بعرض 7 أمتار، وأضاف أنه يجرى تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (اخناتون ـ مصطفى كامل ـ الإسعاف ـ البنك الأهلي ـ جمال الدين برعي ـ عمر بن الخطاب ) وتفرعاتها ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة .

وفى سياق متصل ، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، أعمال تمهيد وتسوية الطرق ، حيث تم تمهيد الطريق الدائري من ميدان السلام وحتى طريق ٢٤٢ وطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية "لطف الله" بمدخل مطاي الشمالي، إلى جانب تمهيد طريق مصر أسوان الزراعي بدءاً من عزبة "الثوابت "وحتى "المناهره وذلك باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها ، وتم رفع الأتربة و المخلفات على جانبى الطريق ومداخل القرى لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية تحسين شبكة الطرق تركيب بلاط الانترلوك تسهيل حركة السير رصف الطرق رصف ورفع كفاءة مديرية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

ترشيحاتنا

المياه ملوثة.. وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة المخيمات

اعترافات المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر: عندي ميول للصغار والميتين

قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

قفزوا السور .. القبض على 6 مجرمين وراء سرقة مدرسة أطفيح

الصحة: فحص مليون و413 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ