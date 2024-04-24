رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بـ3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية (2024).

وشدد ط على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع" بن خصيب "بحى شمال المدينة، وشارع "التنظيم والإدارة" بحى جنوب المدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم بدء أعمال وضع الطبقة السطحية من الشارعين مع مراعاة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، مؤكداً على تغيير البلدورات المتهالكة بجديدة للحفاظ على جمال عروس الصعيد، وتفقد أماكن وضع المطبات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والطرق والكبارى .

وفى مركز ملوى ، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بشارع "على بن أبى طالب" بحى شمال2 بطول 630 مترا بمتوسط عرض 7 أمتار، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع " أبوزيد التونى "بطول 120 متراً بمتوسط 7 أمتار، إلى جانب تفرعات شارع "الحلاجة" بطول 500 متر بعرض 7 أمتار، وأضاف أنه يجرى تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (اخناتون ـ مصطفى كامل ـ الإسعاف ـ البنك الأهلي ـ جمال الدين برعي ـ عمر بن الخطاب ) وتفرعاتها ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة .

وفى سياق متصل ، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، أعمال تمهيد وتسوية الطرق ، حيث تم تمهيد الطريق الدائري من ميدان السلام وحتى طريق ٢٤٢ وطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية "لطف الله" بمدخل مطاي الشمالي، إلى جانب تمهيد طريق مصر أسوان الزراعي بدءاً من عزبة "الثوابت "وحتى "المناهره وذلك باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها ، وتم رفع الأتربة و المخلفات على جانبى الطريق ومداخل القرى لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات.