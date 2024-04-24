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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات جامعة المنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابي غزة.. شاهد

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يزور مصابي غزة

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن مستشفيات الجامعة استقبلت 14 مُصاباً من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة و19 مُرافقاً لهم من ذويهم جراء القصف الإسرائيلي  الذي يتعرضون له بالقطاع. 

 

رافق رئيس الجامعة خلال استقباله للمُصابين بالمستشفى الرئيسي، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين وتباعاً لما تُقدمه مصر على كافة المستويات تجاه القضية الفلسطينية فقد تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ للتشخيص وتحديد كافة المتطلبات العلاجية للمُصابين والمرضى منهم، مع تجهيز غُرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

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وأضاف بجاهزية أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم.

 

وتفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى؛ للإطمئنان على حالتهم، مؤكدا لهم تسخير كافة احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر، وتوفير خدمات الإنترنت لهم  للتواصل مع أسرهم، وموجهاً بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل لأشقائنا، حفاظاً على ما تُقدمه مصر من المُساعدات والاحتياجات لتخفيف حدة المُعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً المولى عز وجل، أن يشفيهم، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.

 

قدم المُصابين، الشكر لجامعة المنيا،  مُعبرين عن امتنانهم  لما تُقدمه لهم مصر من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.

جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
جامعة المنيا تستقبل مصابي غزة
الأشقاء الفلسطينيين الدفعة الأولى من مصابي غزة الفلسطينيين في قطاع غزة توجيهات القيادة السياسية عرض لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستشفيات جامعة المنيا مصابي غزة

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