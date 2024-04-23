حملات رقابية على مخابز العيش السياحى والفينو للتأكد من تخفيض الأسعار.. شاهد

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية التموين ورؤساء المراكز بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز وخاصة العاملة فى إنتاج الخبز السياحى والفينو وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحى والفينو.

وشدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، و في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ عددا من المخابز السياحية بمنطقة شلبى وعزبة شاهين وسكة تلة بحى غرب، إلى جانب عدد من المخابز بحى شمال ومخبزين بمدينة المنيا الجديدة، ورافقه كل من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث تموين بندر المنيا وحسين خلف مدير إدارة تموين البندر وتم تحرير 7 محاضر مخالفة أوزان .

وفى أبوقرقاص جنوب مدينة المنيا قام تاج أبو سداح رئيس المركز بحملة مكبرة على المخابز السياحية بالتعاون مع إدارة التموين للتأكد من مدى الالتزام بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو والالتزام بالأوزان المقررة ، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة جميع صور الغش التجارى وتطبيق العقوبات على المخالفين.

فى سياق متصل قامت الوحدة المحلية بمدينة ملوي برئاسة اللواء أ.ح أحمد السايس بتحرير 39 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بعدد من القرى التابعة لقريتى المعصرة ودروة .

وفى مغاغة قامت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز بحملة تفتيشية على عدد من المخابز الحرة للتأكد من مدى الالتزام بمواصفات إنتاج رغيف الخبز وسعره ووزنه المقررين والتفتيش على النظافة العامة بالمخابز.

وفى مدينة المنيا قام عامر طه رئيس المركز بحملة على المخابز السياحية وأفران الخبز الفينو بالتعاون مع تموين المنيا وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية إلى جانب متابعة عمليات إنتاج الخبز وفقا للمواصفات المقررة ووضع لوحات إعلانية عن الأسعار فى أماكن واضحة للمواطنين بكل مخبز .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بقيادة هشام فايز حملة للمرور على المخابز بدائرة الوحدة المحلية بصندفا للتأكد من التزامها بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن و الاعلان بشكل واضح عن الأسعار المخفضة أمام المواطنين.

وفى مجال متابعة السلع و المحال التجارية ، أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - تجميع مواد بترولية بالسوق السوداء - حيازة دقيق بدون فواتير )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بشأن بتخفيض سعر وزن الخبز السياحي و الفينو على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.

حملات رقابيه على المخابز

حملات رقابيه على المخابز

حملات رقابيه على المخابز

حملات رقابيه على المخابز