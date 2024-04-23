جامعة المنيا: توفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب بمعرض دكان الفرحة

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة الجامعات المصرية، ويوفر 15 ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب وطالبات جامعة المنيا ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

يستمر المعرض في استقبال طلاب الجامعة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

وثَّمَن رئيس الجامعة، دور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية.

واشاد بالمعرض وجودة وخامة الملابس المعروضة به، التي تُناسب جميع الأذواق، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون المُثمر، ومطالبًا بمزيد من إقامة المعارض لخدمة الطلاب، وتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيًا، وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة في القيام بدورها المجتمعي وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

حضر افتتاح المعرض والإشراف على تنظيمه، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والاخصائيون بالإدارة العامة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.