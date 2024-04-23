عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا: توفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب بمعرض دكان الفرحة

معرض دكان الفرحه
معرض دكان الفرحه

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة الجامعات المصرية، ويوفر 15 ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب وطالبات جامعة المنيا ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

يستمر المعرض في استقبال طلاب الجامعة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار ثلاثة أيام بدءًا من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

محافظ المنيا: التوسع في إقامة المشروعات والبرامج التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بمدينة المنيا الجديدة

وثَّمَن رئيس الجامعة، دور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية.

واشاد بالمعرض وجودة  وخامة الملابس المعروضة به، التي تُناسب جميع الأذواق، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون المُثمر، ومطالبًا بمزيد من إقامة المعارض لخدمة الطلاب، وتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيًا، وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة في القيام بدورها المجتمعي وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

حضر افتتاح المعرض والإشراف على تنظيمه، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والاخصائيون بالإدارة العامة.

يذكر أن صندوق  تحيا مصر أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.

الجامعات الحكومية هجرة غير الشرعية رعاية الطلاب صندوق تحيا مصر طلبه الجامعات المصرية معرض دكان الفرحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: التوسع في إقامة المشروعات والبرامج التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

زيادة 5 جنيهات| «ميريت» و«مارلبورو» و«LM».. ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك اليوم الثلاثاء

لاعب طلائع الجيش على رادار الأهلي في الموسم المقبل .. تفاصيل

مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

الصحف الاماراتية اليوم| عودة عمليات تشغيل في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي.. 200 يوم على حرب غزة واستعدادات لاجتياح رفح.. زلزالان يضربان تايوان بقوة

في أول أيام عيد الفصح اليهودي.. 219 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

فيديو

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ