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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بمدينة المنيا الجديدة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 7 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بمدينة المنيا الجديدة، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بتصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالطريق المؤدي إلى سجن المنيا بمدينة المنيا الجديدة.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد وإبراهيم. ع. ع 40 سنه وشيماء. م 33 سنه وريتاج. م 9 سنوات ورحاب. ع. أ 21 سنه وعبد الرحمن. م 25 سنه وهبه. م 5 سنوات ومحمد. م 60 سنه  جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

إصابة 7 أشخاص الأجهزة الامنية المستشفى العام تصادم سيارة ملاكي حادث

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