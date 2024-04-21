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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 5532 طناً من محصول القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن شون وصوامع المحافظة ، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد 5532 طناً و199 كيلو جراماً من محصول القمح لموسم حصاد2024.

 وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

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وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.

 

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين ١٥ إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان.

 وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.

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