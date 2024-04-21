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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا علي إستمرار جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، من خلال إقامة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأحياء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز بني مزار- أبوقرقاص - المنيا- مطاي جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية والمخابز للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتأكد أيضاً من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقه وفى متناول الجميع ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار .

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وتواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة، حيث حررت 16 مخالفة تموينية في مركزي بني مزار – العدوة منها 6 محاضر غلق و 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بمركز بني مزار ،و7 محاضر بمركز العدوة جاءت ما بين ذبح خارج المجازر- سلع بدون فواتير و تم مصادرة كميات من السكر والدقيق .

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