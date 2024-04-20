تحرير 79 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز مطاي - سمالوط - ديرمواس حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 79 محضراً تموينياً، منها 40 محضرا علي الأسواق بمركز مطاي حيث جاءت ما بين غير مطابق للمواصفات - بيع بأزيد من السعر المقرر - انتهاء صلاحية - نقص وزن - شهادة صحية- ذبح خارج المجازر وإعدام 120 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الظاهرية، كما تم ضبط محطة بترولية بدون ترخيص.

وفى سمالوط تم تحرير 30 محضرا تموينيا المخابز البلدية المخالفة حيث تنوعت المحاضر ما بين نقص وزن -عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن - لوحات وتم تحرير 9 محاضر تموينية بمركز ديرمواس عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.