محافظ المنيا يضع حجر أساس مشروع الموقف الإقليمي على مساحة 5 أفدنة

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء يرافقه اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بوضع حجر أساس مشروع "الموقف الإقليمي للمحافظة" بمدينة المنيا الجديدة.

يقام المشروع على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة قدرها 287 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس طارق عرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والمهندس حلمي زيدان المدير التنفيذي لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية والمهندس محمود حلمي العضو المنتدب للكباري والانشاءات بشركة النيل والمهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأكد المحافظ أن مشروع إنشاء الموقف الإقليمي بالمحافظة يأتي انطلاقا من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بإنشاء مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال بين المحافظات.

ولفت إلى ان المشروع تنفذه شركة النيل العامة للطرق الصحراوية احدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى التابعة لوزارة النقل وإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ان المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وحيوي مهم بجوار إدارة المرور بمدينة المنيا الجديدة، كما سيسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، فضلاً عن زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.

واستعرض المهندس محمود أحمد حلمى العضو المنتدب للكباري والإنشاءات بشركة النيل، مكونات المشروع الذي سيقام على مساحة ٥ أفدنة بما يعادل 21000 متر مربع بمدينة المنيا الجديدة ، ويضم مبنى ادارى بمساحة 1180 م2 يتكون من دور أرضي / دور أول سور حول الموقع العام للموقف بطول 595 م ، عدد 2 غرفة (كهرباء ـ مولدات) بمساحة 80م2 ، عدد 5 مواقف للحافلات، عدد 2 موقف ميكروباص، عدد 2 موقف انتظار سيارات ، موقف محلى ، مبنى للورشة بمساحة 60 م2، مكتب أمن ووحدة للإطفاء و أخرى للإسعاف .

يذكر أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يعتمد على تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات أبناء الصعيد الأساسية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.