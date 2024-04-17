محافظ المنيا يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الجمهورية بمغاغة

في استجابة سريعة للأهالي..

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التعامل مع المشكلة التى تسبب فيها كسر ماسورة مياه بشارع الجمهورية بمركز مغاغة، إلى جانب إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وجار العمل منذ الساعات الاولي من صباح اليوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات .

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، إنه تم فتح غرف الصرف واستخدام سيارات الكسح لشفط المياه وتم قطع مياه الشرب عن شارع الجمهورية فقط لحين الانتهاء من عملية إصلاح الكسر، وجار حالياً عمل اختبار خط المياه.

مؤكدا أن سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالى شارع الجمهورية، يأتى ضمن توجيهات المحافظ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، والتواصل معهم وفحص كافة الشكاوى والعمل على حلها فورا.