عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد جداول الامتحانات

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنياجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

أكد المحافظ علي ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحان آمنة وملائمة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

محافظ المنيا: طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق

حملات تفتيشية للمنشآت الطبية والوحدات الصحية على مستوى مراكز المنيا

أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم أن المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس ستبدأ يوم 8 مايو حتي 14 مايو، والصف الأول والثاني الاعدادي من يوم 8 مايو حتي 13 مايو، والصف الثالث الاعدادي العام من 15 مايو حتي 21 مايو، والصف الأول الثانوي يبدأ من 8 مايو وحتى 22 مايو والصف الثاني الثانوي يبدأ من 9 مايو وحتى 23 مايو، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني تجاري – صناعي- زراعي خلال الفترة من 29 ابريل وحتي 22 مايو.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإدارات التعليمية الالتزام بالإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني جداول امتحانات الفصل الدراسى وكيل وزارة التعليم نطاق المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله

الأهلي يُقرر تغليظ عقوبة "السوشيال ميديا" لـ250 ألف جنيه بعد واقعة عاشور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

محمد الليثى: أزمة بين كولر ومعاونيه في الأهلي بعد القمة بسبب موديست

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: طرح مواد غذائية مدعمة واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق

ترشيحاتنا

لسوء الأحوال الجوية| تأجيل مباراة الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا

انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أذكار بعد الصلاة.. كيف كان النبي يختم الفرائض الخمس اليومية؟

إعلامي: اشتعال غرفة ملابس الأهلي عقب القمة بسبب كولر والتشكيل السيئ

رسميا| أبوسليم الليبي يحتج على الحكم محمد معروف

الإمارات| مطار دبي الدولي يقرر تحويل الرحلات الجوية اليوم بسبب سوء الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عند تناول القهوة| تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 51.. إطلالات أثارت الجدل لـ روجينا

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة ونصائح تساعدك على تجنب الأتربة

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ