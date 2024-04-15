تشييع جنازة والد وليد سليمان في بنى مزار بالمنيا.. شاهد

شيع أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا اليوم جثمان والد وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق من مسقط رأسه بمركز بني مزار شمال المنيا بعد صلاة العصر من مسجد العيايدة وسط غياب لنجوم الكرة المصرية

وخيمت حاله من الحزن والبكاء على الكابتن وليد سليمان نجم الأهلي حزنا على فراق والده أثناء صلاة الجنازة داخل المسجد وقام سليمان بحمل النعش على أعناقه بمشاركة المشيعين لدفنه بمقابر العائلة بقرية البهنسا التابعة لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة وكذلك اثناء تلقي العزاء بالنقاب.



يذكر أن وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق أعلن عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والده قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أبى في ذمة الله وذلك بعد إصابته بوعكة صحية شديدة طالب على إثرها متابعيه على «فيسبوك» بالدعاء له عبر منشور قال فيه:««يا رب ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تشفي أبويا شفاءً لا يغادر سقمًا».

وأضاف نجم الأهلي السابق " أبي هو سندي وصديقي.. فاللهم لا تحرمني منه وتشفيه شفاءً لا يغادر".

اللاعب وليد سليمان يتلقى العزاء

اللاعب وليد سليمان يتلقى العزاء

اللاعب وليد سليمان يتلقى العزاء

اللاعب وليد سليمان يتلقى العزاء

اللاعب وليد سليمان يتلقى العزاء