عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا.. شاهد

خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء

بدأت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المنيا تنفيذ خطتها وجدول تخفيف الأحمال الكهربائية 2024 لانقطاع التيار الكهربائي على فترات ومراحل محددة علي مدار اليوم والتي انطلقت بدء من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، بالأحياء والقري والمدن بمحافظة المنيا بعد فتره توقف شهر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم


ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024 اليوم الاثنين 15 ابريل 2024 بعدما أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تطبيق خطتها وجدول تخفيف الأحمال الكهربائية (ميجا وات) لعام 2024 الاثنين 15 ابريل 2024 .

وأوضحت الشركة أن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ستكون علي 4 مراحل تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساءا بالتناوب بين الإحياء والقري بجميع مراكز المحافظة التسعة.


وتنفذ خطة تخفيف الأحمال للمرحلة الأولي من الساعة 12- 15 بمركز مغاغة بقرية برطباط وتوابعها ومنطقة أبو العزائم، جزء من امتداد السكة الحديد قبلي، وشارع طه حسين، وعمارات سكنية طه حسين الكردون، وعزبة الكيلو، ومنطقة شارع الساقية، وجزء من الطراد، وتقسيم احمد حسن، والشهواني، والمطافئ والأتوبيس، والثانوية، والصرف ومستشفي الجارحى

وفى أبوقرقاص، قري نزلة جريس، حرز، جويد، شعراوي، منشية القصر، الجمهورية، جزء من تقسيم قاسم أمين، وجزء من منطقة المعلمين، وشارع شرق الترعة، وشارع شرق بحري، وقري الكرم ومخلوف و الزرابي، والشيخ محمد السياحي، ونواي ، الأوقاف والجمالية عزوز.

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمراكز ومدن المنيا خلال إجازة عيد الفطر

غدا صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية أولاد مرجان ضمن حياة كريمة


وفي دير مواس: محرم وأباظة، والعامرية الغربية وتوابعها بالإضافة إلى عدة قرى أخرى


وفي مركز ملوي: منطقة الخليلي، وقري أبو قلته، أدقا، نزلة تونا، عزبة رستم، عزبة عبد الواحد، نجوع دروة، نجوع الشيخ شبيكه، وري زراعي ، و حمراوي، وأبو ريحانه، و شرموخ، وجزء من هور الشرقية، المحرص شرق، والإصلاح، وابوريان، وأبو عفيفي، وقرية البركة، سيف النصر الغربية، عزبة ماركو، والسواهجة ، المقبرة الجديدة، ارض ثروت، وفارس، والمستشار، ولاوندي والكنيسة، والاحمداوي، والتوحيد بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

وفى بني مزار: منطقة الفوالة – السلام بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

والعدوه: عزبة سمعان، السعدي، وسلاقوس بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

والمنيا: قرى صفط الخمار وصفط الغربيه وصف اللبن وصفط الشرقيه وطوة وطوخ وبهدال ودمشاو هاشم وطهنشا ودمشير ريدة وتله وادمو وطهنا والبرجاية ونزلة حسين ونزلة عبيد والشرفا ويوادة وبني احمد وعدد من القرى

مركز سمالوط وقراها

مركز دير مواس وقراها 

فيما تكون المرحلة الثانية من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 13-15 نهارا .

وتكون المرحلة الثالثة من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 14- 16 .

وتكون المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 16-17. 
 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
خطة تخفيف أحمال الكهرباء
أحمال الكهرباء أبريل 2024 الأحمال الكهربائية التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهربائى تخفيف الأحمال الكهربائية خطة تخفيف الأحمال الجديدة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وأوضحت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح في 42 موقعًا تخزينيًا

ترشيحاتنا

ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا

فنانة مغربية متهمة بقـ ـتل زوجها وسرقه أمواله.. تفاصيل

ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي.. العلماء: من الأولياء الصالحين وجدد في الدين بأسلوبه المتميز

يقتصر على إزالة التعديات.. النقل توضح قرار تفويض رئيس هيئة الكباري والطرق ببعض صلاحيات الوزير

كولر يقترب من تحقيق رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي أمام الزمالك

بحكم التاريخ وعمق الجغرافيا.. مصر حاضرة لحل أزمة السودان الجريح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ