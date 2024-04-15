مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في المنيا.. شاهد

بدأت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المنيا تنفيذ خطتها وجدول تخفيف الأحمال الكهربائية 2024 لانقطاع التيار الكهربائي على فترات ومراحل محددة علي مدار اليوم والتي انطلقت بدء من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، بالأحياء والقري والمدن بمحافظة المنيا بعد فتره توقف شهر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم



ومن المقرر أن يبدأ العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال الجديدة 2024 اليوم الاثنين 15 ابريل 2024 بعدما أعلنت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء تطبيق خطتها وجدول تخفيف الأحمال الكهربائية (ميجا وات) لعام 2024 الاثنين 15 ابريل 2024 .

وأوضحت الشركة أن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ستكون علي 4 مراحل تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساءا بالتناوب بين الإحياء والقري بجميع مراكز المحافظة التسعة.



وتنفذ خطة تخفيف الأحمال للمرحلة الأولي من الساعة 12- 15 بمركز مغاغة بقرية برطباط وتوابعها ومنطقة أبو العزائم، جزء من امتداد السكة الحديد قبلي، وشارع طه حسين، وعمارات سكنية طه حسين الكردون، وعزبة الكيلو، ومنطقة شارع الساقية، وجزء من الطراد، وتقسيم احمد حسن، والشهواني، والمطافئ والأتوبيس، والثانوية، والصرف ومستشفي الجارحى

وفى أبوقرقاص، قري نزلة جريس، حرز، جويد، شعراوي، منشية القصر، الجمهورية، جزء من تقسيم قاسم أمين، وجزء من منطقة المعلمين، وشارع شرق الترعة، وشارع شرق بحري، وقري الكرم ومخلوف و الزرابي، والشيخ محمد السياحي، ونواي ، الأوقاف والجمالية عزوز.



وفي دير مواس: محرم وأباظة، والعامرية الغربية وتوابعها بالإضافة إلى عدة قرى أخرى



وفي مركز ملوي: منطقة الخليلي، وقري أبو قلته، أدقا، نزلة تونا، عزبة رستم، عزبة عبد الواحد، نجوع دروة، نجوع الشيخ شبيكه، وري زراعي ، و حمراوي، وأبو ريحانه، و شرموخ، وجزء من هور الشرقية، المحرص شرق، والإصلاح، وابوريان، وأبو عفيفي، وقرية البركة، سيف النصر الغربية، عزبة ماركو، والسواهجة ، المقبرة الجديدة، ارض ثروت، وفارس، والمستشار، ولاوندي والكنيسة، والاحمداوي، والتوحيد بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

وفى بني مزار: منطقة الفوالة – السلام بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

والعدوه: عزبة سمعان، السعدي، وسلاقوس بالإضافة إلى عدة قرى أخرى

والمنيا: قرى صفط الخمار وصفط الغربيه وصف اللبن وصفط الشرقيه وطوة وطوخ وبهدال ودمشاو هاشم وطهنشا ودمشير ريدة وتله وادمو وطهنا والبرجاية ونزلة حسين ونزلة عبيد والشرفا ويوادة وبني احمد وعدد من القرى

مركز سمالوط وقراها

مركز دير مواس وقراها

فيما تكون المرحلة الثانية من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 13-15 نهارا .

وتكون المرحلة الثالثة من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 14- 16 .

وتكون المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تخفيف الأحمال من الساعة 16-17.



خطة تخفيف أحمال الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء